Kyjovem projel vůz plný „šlahačů“

„Samozřejmě, že Velikonoce a velikonoční zvyky, kam patří obchůzka, dodržuji od mládí,“ řekl Právu nastávající sedmdesátník Petr Nikl z mužského pěveckého sboru z kyjovské části Nětčice. „My jsme sice Nětčice, ale jako sbor si říkáme Něčičáci. To „t“ se při řeči vynechává, víte,“ upozornil.

V roce 2015 se pak zrodil nápad vyrazit na velikonoční cestu vozem. Mezi členy mužského pěveckého sboru měl kladný ohlas, a tak se dočkal proměny ve skutečnost. Pak po několik let dostala přednost tradiční verze svátků jara, až zase vloni usedli členové sboru do vozu.

„Kluci, kteří k nám přišli před pěti lety, to chtěli zažít, jenže se do toho připletl covid, tak jsme Velikonoce na voze spáchali zase až vloni,“ řekl Nikl. To už bylo jasné, že i v dalším roce padne volba na zvláštní mobilní formu obchůzky. „Koně i s kočím přijeli ze Šardic. Vůz máme půjčený od kamarádů z Boršova. Už ale asi naposledy, protože rekonstruujeme vlastní a příští rok s ním chceme vyjet,“ pokračoval Nikl. Současně tak potvrdil, že v novém zvyku chtějí pokračovat i v dalších letech.