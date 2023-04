Velikonoce vrcholí. V Lukavci opět rajtovali kolem osení. Poprvé se nelíbal kříž

Ale i při epidemii, když byla v roce 2020 přísná bezpečnostní protiepidemická opatření, tak se jim podařilo jízdu kolem osení uskutečnit. „Vyjeli jsme tajně brzy ráno a jen čtyři. Nikomu jsme nic neřekli. Šlo o to udržet tradici,“ uvedl David. On sám začal jezdit v roce 1967, když mu bylo 17 let.