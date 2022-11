Kontroly na hranicích se Slovenskem vyjdou na 300 milionů

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí uvedl, že opatření smysl má i kvůli tomu, že policisté na hranicích zadrželi již zhruba stovku převaděčů.

Urban dodal, že za jednu 24hodinovou směnu se ve službě vystřídá 600 policistů a 80 celníků. Vláda uvolnila přes 110 milionů na obě skupiny nákladů na prvních 30 dnů. Na nynější prodloužení do 12. 12. 2022 vyhradila dalších 180 milionů.

Pokud by to bylo nutné, mohla by vláda rozhodnout o pokračování kontrol i o další měsíc. K tomu by ale ČR potřebovala souhlas na úrovni Evropské unie. Od zavedení kontrol bylo zajištěno na 7,5 tisíce běženců. „Já si při těchto číslech a neklesajících číslech na migračních trasách neumím představit, že by teď rychle ČR řekla, že kontroly na hranicích končí. Hledáme kvalitní způsob provádění readmisí (mezinárodních dohod),“ uvedl ministr.

Rakušan: Kontroly na hranicích jsou přesně v mezích mezinárodních pravidel

Podle Rakušana je nutné, aby se česká strana snažila zbavovat „třecích ploch“, které aktuálně má kvůli migrační vlně se Slovenskem. Jedním z důvodů, proč se kontroly zaváděly, je totiž podle české strany nedůsledné dodržování těchto dohod právě od slovenské strany.

Readmisní dohoda určuje, že pokud čeští policisté zachytí migranta, který za hranice prokazatelně vstoupil ze Slovenska, mělo by jej od nich přijmout zpátky. Nejsou ale žádné právní mechanismy, jak to vymáhat. Slovenská strana si v reakci minulý týden stěžovala na incident, během něhož čeští policisté překročili společnou hranici a běžence vyložili na slovenském území.

Slovenský policejní prezident Štefan Hamran to nazval převaděčstvím. Podle Rakušana šlo ale o incident z prvních dní zavedení kontrol. „Odehrálo se to jednou a první týden po zavedení kontrol. Je to stará záležitost, ale byl vydán jasný pokyn ze strany policejního prezidenta Martina Vondráška, že k něčemu takovému nesmí dojít,“ popsal Rakušan.

Stovka zadržených převaděčů

Dalším důvodem k zavedení kontrol byl i signál převaděčům, aby nevolili trasu přes Česko. „Samozřejmě nemáme a nechceme ostnaté dráty, nikdo netvrdí, že se sem nedostane ani živáček. Ale pohybujeme se okolo stovky zadržených převaděčů. To jsou ti, kteří organizují obchod s lidským neštěstím – něco těm lidem naslibují a ti za to pak draze zaplatí,“ řekl Rakušan. Řešení se podle něj musí hledat hlavně na evropské úrovni. O to se snažil i během služební cesty v albánské Tiraně.

„Zemím Balkánu bylo jasně řečeno, že pokud chtějí po Evropské unii nějaké bonusy, výhody a blízkou spolupráci, jsme ochotni jim dát na jejich hranice hlídky Frontexu včetně českých důstojníků v řadách Frontexu, ale musíme po nich chtít vízovou harmonizaci,“ dodal s tím, že pokud nedojde ke sjednocení vízové politiky zemí západního Balkánu s členskými státy EU, tak se tam skupiny běženců budou tvořit i nadále.