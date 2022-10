Poslanci budou řešit windfall tax. Koalice se však na podobě daně stále neshodla

Daň z mimořádných zisků se má vztahovat na energetické a petrochemické společnosti a banky, čímž by vláda pokryla výdaje na zastropování vysokých cen energií. Na tom, od kdy by tzv. windfall tax měla začít platit, se však vládní strany zatím nedokázaly shodnout. Jednání bude pokračovat na úrovni šéfů poslaneckých klubů. České televizi to v úterý před začátkem sněmovní schůze řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.