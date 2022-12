Jurečka žádné omezování výchovného nechce

Podle něho bude mít ČR pořád demografické problémy, pokud stát neocení to, že lidé vychovávají děti i za cenu nižších výdělků.

Šéf státní kasy Stanjura by výchovné omezil. „Myslím si, že to je příliš plošné a příliš drahé pro penzijní systém. Parametry mohou být počet dětí, příjem rodiny, výše důchodu. To vše je k debatě,“ řekl v sobotním Právu Stanjura.