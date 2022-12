Tři ze čtyř Čechů mají obavy z rostoucích nákladů na bydlení, očekávají pomoc od státu

Průzkum také naznačil, že lidé právě v oblasti bydlení očekávají i pomoc od státu. Tři čtvrtiny Čechů se v průzkumu vyjádřily, že by stát měl v následujících letech pomáhat domácnostem s financováním bydlení i s jeho širší dostupností, a to různými způsoby.

Pokud by státní podpora zůstala na stejné výši jako nyní, měl by zájem o sjednání stavebního spoření každý druhý oslovený. Pokud by byla stanovena podmínka využití úspor na náklady spojené s bydlením, zájem by se mírně snížil a o sjednání smlouvy by uvažovaly zhruba dvě pětiny lidí.