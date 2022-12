První rok vlády: Finance nezkrotila, rozpočtový schodek zůstal obří

„Posílení tohoto systému by muselo spočívat v pružné valorizaci parametrů, odstranění složitostí, výrazného personálního posílení úřadů práce a v marketingu zpochybňujícím stigma spojené s čerpáním dávek, nicméně i tak by výsledný nepříznivý dopad na české veřejné finance byl daleko menší,“ dodal.

Naopak kladně analytici hodnotí zavedení cenových stropů na elektřinu a plyn pro firmy a domácnosti a také to, že vláda nepřistoupila k zastropování cen paliv, jako to udělalo Maďarsko.

Jinak se ale k výraznějším daňovým změnám, které by rozpočtu pomohly trvale, kabinet zatím nerozhoupal. Vyšší progresivní zdanění, které je běžné na Západě, Stanjura dál odmítá.

Do sociální oblasti se promítlo zdražování nejen energií, ale i potravin a většiny dalšího zboží a služeb. Reálné mzdy, a tudíž i životní úroveň letos klesly nejvíc od vzniku ČR. Průměrná inflace má dosáhnout 15 procent.

Jako hlavní prostředek pomoci lidem si kabinet vybral příspěvek na bydlení, což je sociální dávka poskytovaná lidem, kteří vynakládají na bydlení více než 30 procent svých čistých příjmů. V Praze to až do konce roku bude 35 procent.

Také podle nich MPSV mělo dávku více propagovat. Do značné míry jim za pravdu dává to, že o dávku nepožádalo mnoho domácností, které by tak mohly učinit.