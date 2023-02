„Jste posedlí Babišem, je to diagnóza.“ Sněmovna řeší lex Babiš

Následně však začali poslanci ANO návrh zákona o střetu zájmů z pera skupiny zákonodárců vedených Jakubem Michálkem (Piráti) kritizovat, a to i v osobní rovině. „Michálek, když se na něho kouknu, tak vidím velkou nulu, co se týká toho, co v životě dokázal. Jeho posedlost Babišem je neskutečná. Je to normální diagnóza, měl by se léčit,“ pustila se do něj například poslankyně ANO Berenika Peštová.