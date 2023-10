Istanbulskou úmluvu cupují ODS i opozice

„Je to výsostně etická otázka. Pro někoho v rozhodování převažuje název, pro někoho obsah. Já si myslím, že úmluvu Česká republika nepotřebuje. Všechno, co úmluva říká, už v českém právním řádu je. Pak je to jen gesto a k němu se každý může rozhodnout podle svého. Já osobně určitě pro to hlasovat nebudu,“ řekl Právu předseda poslanců ODS Marek Benda.