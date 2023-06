Handly ve vládě o rodičovskou: komu přidat 50 tisíc, komu 30? A co loňské děti?

„Zvýšení rodičovského příspěvku je dlouhodobě prioritou KDU-ČSL. Vítáme shodu pěti koaličních stran, že od 1. ledna bude rodičovský příspěvek navýšen o 50 tisíc na 350 tisíc korun. Teď je na místě bavit se o náběhu samotném, o tom, jak se postavit k rodičům dětí, které se narodí v roce 2023,“ řekl Právu předseda lidoveckého klubu a budoucí ministr zemědělství Marek Výborný.

„Administrativně nejjednodušeji realizovatelné se nám jeví to, aby se zvýšil o 30 tisíc korun příspěvek rodičům dětí, které se narodí od 1. července 2023,“ doplnil. Ostatní rodiče mají „smůlu“. „Nejsme v rozpočtové situaci, abychom mohli přidat i rodičům dětí, co se narodily v roce 2022,“ poznamenal.

Piráti by alespoň menší příspěvek i rodičům loňských dětí dali. „Podporujeme takovou podobu rodičovského příspěvku, aby zahrnul rodiče, kteří i nyní ty nejmenší děti mají. Aby nevznikl tak ostrý skok a velký nepoměr mezi rodiči malých dětí,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Rodiče dětí, které se narodily v roce 2022, by měli podle Pirátů dostat navýšení 300tisícového rodičovského příspěvku o 10 tisíc korun, rodiče dětí, které se narodily či narodí letos, zase o 30 tisíc korun. Stejně jako zbytek koalice Piráti chtějí přidat 50 tisíc rodičům dětí, co se narodí po 1.lednu 2024. Pirátský návrh by stál navíc v následujících třech letech asi 4,2 miliardy korun.

„Hodnota rodičovského příspěvku reálně klesla od posledního navýšení o 100 tisíc korun. A tento pokles hodnoty je něco, co znamená propad životní úrovně,“ poznamenala Richterová.

O rok kratší

Hnutí Starostů a nezávislých je v názoru rozpolcené. Poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková by ráda přidala 50 tisíc rodičům dětí, co se narodí po 1. červenci 2023, polovina klubu by však vyšší příspěvek vztáhla až na děti, co se narodí příští rok.

Vládní strany by zároveň chtěly zkrátit rodičovskou dovolenou ze čtyř na tři roky. „Ale budeme vyvíjet tlak na to, aby byly dobudovány kapacity předškolních zařízeních a co nejdříve schválena novela o dětských skupinách, aby bylo kam děti dát a pečovat o ně,“ dodala Vaňková s odkazem na novelu, která zavádí tzv. sousedské hlídání dětí.

V současné době mají rodiče možnost čerpat rodičovskou dovolenou 1 až 4 roky. Nejběžnější dobou čerpání jsou tři roky. Částka, kterou mohou rodiče čerpat, je vždy stejná, dohromady činí 300 tisíc korun.

Záměr vládních stran zkritizovala SPD. Navrhuje zvýšení příspěvku o 100 tisíc na celkových 400 tisíc korun. Vybírat mezi rodiči, komu přidat a komu ne, je podle ní špatně. „Tento selektivní a asociální přístup odmítáme. Nelze diskriminovat rodiny jen na základě data narození dítěte,“ prohlásila poslankyně SPD Lucie Šafránková.