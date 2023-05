Porodit o minutu později a dostat 50 tisíc navrch? O zvýšení rodičovské se zřejmě strhne další bitva

Podle ředitele STEM Martina Buchtíka by byl takový „řez“ mezi rodiči nespravedlivý. Vláda ANO a ČSSD musela od podobného nápadu před čtyřmi lety po tlaku rodičů ustoupit.

Navýšení rodičovské o 80 tisíc na 300 tisíc korun se v roce 2019 rodilo ve vládě ANO a ČSSD v křečích.

Stejně jako nyní se také nejdříve řešil nápad zvýšit „rodičák“ jen rodičům nově narozených dětí, tehdy se měla hranice pro větší dávku počítat od 1. ledna 2020.

Nápad tehdy zkritizovali poslanci napříč spektrem a kvůli tlaku, který vyvinuli rodiče, se nakonec neujal. Desítky tisíc rodičů se sdružily na Facebooku ve skupině Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek, která nakonec jednala i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Na procházce s kočárky vymyslely úspěšný projekt. Matkám pomáhá finančně i psychicky Podcasty

Prošla tak nakonec změna, že na zvýšení o 80 tisíc, případně na poměrnou část z této sumy, dosáhli všichni rodiče, kteří po 1. lednu 2020 čerpali rodičovskou dovolenou. Smůlu měli jen ti rodiče dětí do čtyř let, kteří se vrátili do práce dřív.

Bitva rodičů se letos možná zopakuje. „Dohoda zatím není žádná, ale směřujeme ke shodě, že by mělo jít o navýšení jen pro nově narozené děti,“ napsal Právu Výborný. Termín, od kterého bude pro rodiče narození dítěte výhodnější, ještě však není po­dle poslance jasný. „Pravděpodobně opravdu až od roku 2024,“ řekl Právu.

Nespravedlivé, říká sociolog

Hranice má zabránit, aby si lidé schválně prodlužovali kvůli zisku rodičovskou. „Navýšení bude až pro rodiče dětí narozených příští rok, aby nedocházelo k účelovému jednání ve snaze získat vyšší dávky,“ řekl Právu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Ekonom Filip Pertold, který radí ministru práce Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), Právu řekl, že resort pracuje stále s více variantami. Představa, že by vedle sebe vznikly dvě skupiny rodičů, jedna, která bude čerpat 300 tisíc, a druhá s nárokem na 350 tisíc, se mu nelíbí.

Zkritizoval také to, aby se dělicí hranicí stalo datum. „To by se také mohlo stát, že budou matky uměle prodlužovat těhotenství, aby se jim dítě narodilo až po 1. lednu,“ varoval Pertold.

Také sociolog Buchtík předpokládá, že se ještě vládní návrh změní. „Je zjevné, že v tom, jak to popisují, je nespravedlnost. Stát nic jiného neumí než nastavovat pevné hranice. Technicky vzato by mohli stanovit bod nula a od té doby přičítat částky postupně do 50 tisíc korun,“ řekl Právu. „Z mého pohledu by rodičovský příspěvek neměl být navázaný na konstantní sumu, ale na předchozí plat. Aby byl motivující pro to, aby se oba rodiče mohli vystřídat,“ dodal Buchtík.

Učitelé: Zkrácená rodičovská způsobí ve školkách zmatek Domácí

Podobně na věc pohlíží i Pertold. „Rodičovská dávka je nešikovná. Ideální by bylo zrušit rodičovskou dávku a nahradit ji pojistnou, jako je peněžitá pomoc v mateřství. Pak by se všechno odvíjelo od předchozích příjmů. Muselo by se pak čerpání o něco zkrátit,“ řekl Právu.

Záměr vlády kritizuje šéf ANO Babiš. „Vůbec nechápu, proč vláda přichází s nápadem, že by to zase chtěli zvýšit jen někomu. Pokud chceme, aby mladí lidé zakládali rodiny, musíme je podporovat, jako to dělala naše vláda. Na asociální experimenty opravdu není čas,“ napsal Právu.

Podle ANO by se rodičovská měla zvýšit všem. „Už přes rok a půl nám leží ve Sněmovně návrh navýšení rodičáku ze 300 na 400 tisíc korun pro všechny rodiče na rodičovské. Několikrát jsme byli touto vládní koalicí odmítnuti, aby se to ve Sněmovně projednávalo,“ sdělil Právu stínový ministr práce za ANO Aleš Juchelka.

Valorizovat podle mezd

Piráti ve vládní koalici oprašují svůj návrh na pravidelnou valorizaci rodičovské. „Postoj za piráty je dlouhodobě stejný: je třeba i pravidelná valorizace, navrhujeme ji navázat na násobek průměrné mzdy, za kterou je rodičovská náhradou,“ napsala Právu místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Rodící se návrh na MPSV podle Výborného nepočítá s tím, že by se počet let, po která lze rodičovský příspěvek a dovolenou čerpat, zkracoval. Rodičům by tedy měla zůstat možnost vybrat si dobu od 1 do 4 let. Jurečka má návrh předložit v průběhu příštích dvou týdnů.

Za zkrácení na tři roky naopak bojuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, kteří si od toho slibují návrat rodičů do práce a příjem do státní kasy. Lidovci chtějí k brzkému návratu do práce místo toho rodiče motivovat speciálními bonusy.