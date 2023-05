Učitelé: Zkrácená rodičovská způsobí ve školkách zmatek

„Faktický nárok dítěte na místo v MŠ by měl vzniknout ke dni třetích narozenin dítěte, a ne až k 1. září. Předvídatelnost dostupnosti místa by měla existovat od narození dítěte, a ještě lépe před jeho početím,“ napsal Münich na Facebooku. Podobný plán představil i Stanjura. Ten také uvedl, že by krok znamenal investice do budování větších kapacit mateřských škol.

Zřizovatel MŠ, tedy obec či město, má povinnost přijmout dítě od tří let. V praxi však u zápisu školky ve většině požadují, aby byly tři roky dítěti už k 1. září. Děti, které se narodí později, tedy od 1. září do 30. června, si často musejí počkat s nástupem do školky na nový školní rok. I to je jedním z důvodů, proč si matky prodlužují rodičovskou o další měsíce či rok, když se jim placení drahé soukromé školky, dětské skupiny nebo chůvy nevyplatí.

Petra Mazancová z Učitelské platformy zdůraznila, že snahou každé ředitelky je naplnit třídu hned od září.

„Protože v září musí vykázat počet dětí a podle toho bude mít finance na platy a provoz školy. Tedy vždy je potřeba při zápisu v květnu naplnit školu na maximum,“ řekla Právu.

„Přijímat děti v průběhu roku je možné, ale pouze pokud je volná kapacita. A to žádná ředitelka v době před zápisem neví,“ dodala Mazancová.

Pokud by školky začaly od září masivněji přijímat dvouleté děti, ovlivní to chod třídy. „Dvouleté děti mají specifické potřeby. Jak na čas spánku, pohybu, psychické i tělesné potřeby,“ upozornila.

Nápad kritizuje i předseda Pedagogické komory Radek Sárközi. „Rodičovská dovolená by se zkracovat neměla. Rodičům by měla zůstat možnost rozhodnout se, zda své dítě dají do předškolního zařízení nebo s ním budou doma,“ míní.

Starší mají přednost

Podle kritérií pro přijímání dětí u většiny školek mají nejdříve přednost děti, pro které platí povinný rok předškolní docházky. Na druhém místě jsou děti, kterým budou k 31. srpnu 2023 čtyři roky. Na třetím místě děti, kterým budou k 31. srpnu 2023 tři roky. Až když zbude místo, mohou se ucházet o místo ve třídě i mladší.

Nápad vlády rezonuje i mezi učiteli. „Jako že se bude v MŠ všem přihlášeným dětem, které mají tři roky během nového školního roku a chtějí hned v den třetích narozenin do MŠ nastoupit, držet volné místo?“ diví se v uzavřené učitelské skupině na Facebooku Renata.

„Takže buď vzít červnového dvouleťáka od září, nebo mu držet místo celý rok, aby mohl ve druhém pololetí – třeba až 2. června – nastoupit?“ dodává.

Učitelka Ivana zase upozornila, že pro školy bude těžké předvídat, kdo k nim bude chtít v průběhu roku nastoupit. Někteří lidé nemají trvalý pobyt tam, kde bydlí. Jiní chtějí školku jinde než v místě bydliště. „A někdo dá dítě až v pěti letech do MŠ. A pak jsou lidé, co se přestěhují,“ dodala.

Ministerstvo školství připomíná, že děti přijímá k předškolnímu vzdělávání vždy ředitel školy. Přednost však mají ze zákona děti od tří let s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

„V případě, že nelze děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec školku nezřizuje, má obec, v níž má dítě trvalý pobyt, povinnost zajistit mu místo v jiné MŠ,“ napsal Právu odbor vnějších vztahů ministerstva.