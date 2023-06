Rodičovská kratší, 50 tisíc přidat jen někomu. Dohoda je na cestě

STAN prosazuje zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc všem rodičům dětí narozených po 1. červenci 2023. „Každá strana k tomu má své stanovisko. Konečná dohoda bude kompromisní,“ míní Vaňková. „Platí shoda, že by se rodičovská měla zkrátit na tři roky. S odloženou účinností, aby se na to zařízení předškolní péče byla schopná připravit,“ dodala.

Kratší rodičovskou by tak měli zřejmě až rodiče dětí, které se narodí od ledna 2024 nebo ledna 2025, takže další nápor na mateřské školy kvůli dřívějšímu návratu matek do práce by se časově lépe rozložil.

Lidovci by podle šéfa poslaneckého klubu a budoucího ministra zemědělství Marka Výborného rádi navýšili příspěvek i rodičům dětí již narozených. Částka by však byla odstupňovaná podle věku dítěte. „Preferovali bychom zohlednění dětí již narozených. Způsobů může být vícero, ještě o tom vedeme debatu. Uvidíme, kam se posuneme,“ řekl Právu.

„Chtěli bychom aspoň částečně zohlednit i děti, které se narodily v roce 2023. Ale je to naše interní pozice KDU-ČSL, se kterou půjdeme do debat v rámci koalice,“ dodal Výborný.

Připomněl tak odpor rodičů k záměru vlády ANO a ČSSD navýšit „rodičák“ o 80 tisíc z tehdejších 220 na 300 tisíc jen rodičům dětí narozených od 1. ledna, takže by na to nedosáhli rodiče potomků narozených třeba jen pár vteřin před silvestrovskou půlnocí.

Nakonec tehdy zástupci nespokojených občanů dosáhli dohody, že se příspěvek navýšil všem rodičům, kteří jej po 1. lednu 2020 aktivně pobírali. Celých 80 tisíc bylo možné po měsíčních částkách čerpat do čtyř let dítěte, někteří rodiče tak dosáhli jen na poměrnou část.

Rozpaky budí navyšování rodičovské v řadách ODS a TOP 09. „Chceme, aby to nemělo dopad na strukturální deficit. To znamená, že by se obdobné částky, které to bude stát, měly někde uspořit. To je naše základní východisko. O konkrétních návrzích se budeme bavit v klubu v úterý,“ řekl Právu šéf klubu TOP 09 Jan Jakob.