Gruzínský „vor v zakoně“ se brání vydání do USA

Doplnil, že aktuálně proto bude proces vydání Omarova do USA pozastaven a české úřady vyčkají na rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní stížností se Omarov podle Řepky domáhá toho, aby soud zrušil rozhodnutí ministra, respektive jeho souhlas s vydáním do Spojených států.

Omarov s vydáním do USA nesouhlasil už dříve a ještě 25. května u pražského městského soudu varoval před tím, aby ho česká justice předala do USA.

„Nebudu se odvolávat, co bude, to bude, podvolím se, kam mě pošlete,“ uvedl tehdy Omarov s tím, že jen žádá, aby bylo řízení co nejrychlejší. Jenže poté, co ministr Blažek tento týden květnový pravomocný verdikt soudu potvrdil, si to Omarov zase rozmyslel.