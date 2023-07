Blažek vydal „vora v zakoně“ do USA

Právu to potvrdili Blažek i mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. „Dnes jsem povolil vydání dotyčného do USA,“ napsal v pondělí redakci ministr.

Omarova zatkli letos 4. ledna v Praze policisté z Útvaru rychlého nasazení (URNA) na základě mezinárodního zatykače vydaného soudem státu New York.

Předání Omarova by se mělo uskutečnit v řádu dnů. Členové české vězeňské služby ho podle informací Práva převezou z vydávací vazby na pražské ruzyňské letiště, kde si ho po potřebných procedurách převezmou zástupci americké strany a ti s ním odletí do USA.

Mluvčí Řepka upřesnil, že Blažek v pondělí povolil Omarovovo vydání k trestnímu stíhání do USA na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Praze z 25. května. A to pro podezření ze spáchání nájemné vraždy a spiknutí za účelem nájemné vraždy. Dále pak ze spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz, z vydírání a vyděračského spiknutí, z nebezpečného vyhrožování, a navíc i z držení, manipulace se střelnou zbraní a pálení z ní během násilného trestného činu.

V USA vydaly na Omarova zatykače podle Řepky hned dva různé soudy. Loni 8. prosince Okresní soud pro Východní okrsek New Yorku, 30. ledna pak Okresní soud pro Jižní okrsek New Yorku. Druhý z nich se týkal zmíněné přípravy vraždy a také praní špinavých peněz.

Ve Spojených státech hrozí Omarovovi až doživotí, nikoli však za zmíněnou přípravu vraždy, kde je trestní sazba maximálně deset let vězení, nýbrž za poslední ze zmíněných trestných činů týkající se držení a manipulace se střelnou zbraní.

„Pokud vaše země rozhodne, že mě odešle do Ameriky, vězte, že mě odešlete na smrt,“ tvrdil v květnu soudu z vazební věznice přes videopřenos Omarov. Soudní senát vedený Tomášem Kubovcem mu oponoval, že ani za jeden skutek mu v USA trest smrti nehrozí.

Oběť si ale naštěstí všimla podivného pohybu kolem svého domu v New Yorku a včas zmizela. Původně určeného vraha pak policie zatkla i se zmíněnou puškou při spáchání banálního dopravního přestupku.

Nakonec se ale květnovému rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání do USA nebránil a vzdal se hned na místě práva na podání stížnosti. Verdikt soudu se tak stal okamžitě pravomocný.

„Nebudu se odvolávat, co bude, to bude, podvolím se, kam mě pošlete,“ uvedl tehdy Omarov. Původně přitom své vydání do USA odmítal.