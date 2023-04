Fiala: Všechno jsme zvládli, zvládneme i ceny potravin. Necháme působit trh

„Zvládli jsme ceny pohonných hmot, zvládli jsme ceny energií a stejně tak zvládneme i ceny potravin. Ano, zase slyším: zasáhněte do toho, začněte určovat ceny, zbavte potraviny DPH a tak dále a tak dále. Jediný výsledek by byl, že by jich zase byl nedostatek. Nijak bychom si nepomohli,“ řekl Fiala.

„To, co se teď děje, a zase je to forma určitého tlaku a kontroly, kterou volí vláda, vede k tomu, že se to tržní prostředí vlastně oživuje, kdy ti jednotliví aktéři už spolu soupeří a vzájemně se obviňují z toho, kdo vlastně za ty ceny potravin může. A to si myslím, že je ten správný okamžik k tomu, aby se ceny potravin začaly snižovat,“ dodal Fiala.