Trápí vás vysoké ceny potravin? Jezděte do Polska, radí Fialův poradce Křeček

„Proslul jsem tím, že radím lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí. Koukám se na to z pohledu lidí. Platí, že je to skutečně výhodnější,“ uvedl v Partii Křeček.

Není to ale řešením pro všechny Čechy. Většinou jen pro ty, kteří žijí blízko hranic. „Ale už se vyplatí i Pražanům jezdit na větší nákupy do Polska,“ upozornil.

Jeho slova zaskočila šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. „Je nevídané, aby poradce premiéra radil, že občané mají jezdit nakupovat někam jinam. Není to akceptovatelné, musíme najít jiný způsob společenského konsenzu,“ rozčiloval se v pořadu.

Nelíbí se mu, že Češi jezdí nakupovat jak do Polska, tak i třeba do Německa nebo do Rakouska, kde jsou potraviny levnější než v Česku. Středula chce, aby vláda zastropovala ceny potravin.

Křeček: Stát může začít finančně kolabovat

Křeček uznal, že nejde o dlouhodobé ani ideální řešení z pohledu státu. „Protože je to špatně, že se nenakupuje tady a neodvádí se daně,“ kýval poradce premiéra Fialy a hlavní ekonom BH Securities.

„Rád bych řekl, ať snížíme nebo zrušíme DPH na potraviny, ale my jsme bohužel v této situaci ve chvíli, kdy je státní rozpočet tak vybraný, že kdybychom podsekávali další příjmy státního rozpočtu, tak se dostaneme do situace, kdy stát začne finančně kolabovat,“ varoval.

„Sám jsem původem z Liberce, jezdívali jsme na nákupy do Německa, do Polska. Mrzí mě, že se to vrací. Byl bych rád, kdybychom mohli nakoupit u nejbližšího obchodu. Chodí mi mnoho zpráv a cítím, jak jsou na tom někteří lidé špatně. Tohle je pomoc, že jednou týdně mohou jet lidé nakoupit jinam a uleví jim to v rodinných rozpočtech,“ dodal Křeček.

Ceny potravin v Česku dlouhodobě rostou. Podle Křečka lidé zažívají nejdražší Velikonoce v historii. V Polsku vláda zrušila DPH na některé základní potraviny. V Německu se zase vyzdvihuje kvalita potravin.