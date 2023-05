Fiala se omluvil budoucím důchodcům za selhání státu

„Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že čekají dlouho a je to neúměrné, nebo není to v pořádku,“ řekl premiér s tím, že vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se problémem zabývají.

„Proběhla personální opatření, posilují se pracovníci, kteří jsou zaškolení na to, aby to mohli vyřizovat, takže nějaký pozitivní dopad už tam je. Jedná se se zdravotními pojišťovnami, aby se zjednodušily některé procesy, takže některé kroky se dělají,“ konstatoval premiér. V dalších agendách ČSSZ problém není, hájil úřad.

„Řada věcí fungovala rutinně, ale nedocházelo k té tolik potřebné digitalizaci, která by tohle všechno zvládla. Nefungovalo dobře vedení úřadu práce, tam došlo k výměně. A do toho ještě přišly některé věci, které se třeba úplně nedaly předvídat, a to je v důsledku inflace například výhodnost předčasných důchodů, což způsobilo nápor na ten systém. Nárůst žádostí byl asi o 80 000 osob, ale vzrostla i agenda s dalšími žádostmi,“ řekl.

Šéf ČSSZ František Boháček poslancům sněmovního sociálního výboru ve čtvrtek řekl, že správa chystá výměnu svého systému pro vyřizování důchodů, ten současný je starý 40 let a umí ho obsluhovat velmi malá skupina zaměstnanců. Na nový systém chce získat peníze z Národního plánu obnovy. Celý projekt by měl trvat deset let a rozdělen by měl být do postupných kroků.