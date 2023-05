Stát dělá z budoucích důchodců dlužníky. Úřady totiž nestíhají vyřizovat penze

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-­ČSL) připustil, že situace bude napnutá ještě několik týdnů. „Sešlo se totiž šest věcí. Od loňska došlo ke dvěma řádným valorizacím důchodů, dvěma mimořádným valorizacím a do toho přibyly předčasné odchody do důchodů a výchovné,“ vysvětlil vytíženost úředníků, přestože sociální správa personálně posílila.

„Toto bohužel nejde dělat tak, že změny zadáme do softwaru, on je vygeneruje a rozešlou se valorizační oznámení nebo výměry. Je tam velký podíl odborné lidské práce, a proto jsme se do těchto potíží dostali, za což se omlouvám,“ doplnil ministr.