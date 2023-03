Jak nejlépe naplánovat odchod do penze

Při plánování odchodu do důchodu byste měli zvážit, o co přijdete, pokud odložíte přiznání penze, a o kolik vyšší důchod získáte. Otázkou pak je, zda se vyplatí dřívější přiznání důchodu či odklad.

„Proto je pro lidi, kterým vzniká nárok na odchod do důchodu během období posledního čtvrtletí ‚starého‘ roku nebo prvního čtvrtletí roku ‚nového‘, důležité, aby se aktivně zajímali o to, co je pro ně výhodnější,“ zdůraznila Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.