Kdy do penze? Dotkne se to i padesátníků

Změna má sice vstoupit v platnost už za dva roky, ale podle ministerstva práce a sociálních věcí se projeví nejdříve v roce 2031, takže se vztahuje právě na populaci narozenou po roce 1965.

„Důchodový věk bude stanovován každoročně podle dat Českého statistického úřadu o průměrné změně dožití pro muže a ženy ve věku padesáti let,“ potvrdila Právu mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Mezi jednotlivými ročníky narození by se přitom hranice neměla posouvat o více než dva měsíce.

Pro některé nynější padesátníky se tak podle Davidové nezmění nic a části se věková hranice pro penzi posune maximálně o šest měsíců.

S dalšími roky zřejmě bude posouvat věkový limit dál, takže mladší ročníky budou do penze nastupovat i po 66 letech. Ministerstvo nepočítá s tím, že by čtyřicátníci chodili do důchodu později než v 67 letech.

Ošemetné průměry

V současnosti je tomu tak, že se věk odchodu do penze pro každý další ročník postupně zvyšuje s tím, že se u žen ještě zohledňuje počet dětí. U mužů, bezdětných žen a žen s jedním dítětem by se měl ustálit v roce 2030 na 65 letech – zde se jedná právě o ročník 1965.

U žen se dvěma dětmi bude dosaženo hranice 65 let v roce 2031, u žen se třemi a více dětmi v roce 2034.

Ministerstvo odůvodňuje změny v důchodech nutností srazit deficit důchodového systému. Bez nich by se nároky na státní kasu kvůli důchodům v roce 2050 vyšplhaly na pět procent hrubého domácího produktu. V dnešních penězích by to znamenalo 350 miliard korun navíc.

Podle opozice i některých odborníků je ale plán nedomyšlený.

„Argumentace, že se bude posouvat věk odchodu do důchodu, protože se zvyšuje věk dožití, je postavená na vodě. To je přece u každého individuální. Navíc je důležitý i věk dožití ve zdraví, to znamená, jak dlouho člověk vydrží v důchodu, aby si ho mohl užít,“ konstatoval stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka, podle něhož by se nadále mělo do penze chodit nejpozději v 65 letech.

Vstřícně se k návrhu nestavějí ani odbory. „Mám pocit, že tady ministr Marian Jurečka sáhl trochu vedle. Když si vezmete, že nyní muži odcházejí do důchodu v 64 letech, a připočtete si 21,5 roku, které slibuje, tak jste na věkové hranici 85 let. Ale muži se v průměru dožívají výrazně nižšího věku, jestli se nepletu,“ reagoval pro Právo místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

„Takže kdyby chtěl uplatnit toto pravidlo, tak bych mu musel jako odborář tleskat, protože by to znamenalo snižování důchodového věku,“ podivil se a podotkl, že mu není jasné, z jakých dat ministerstvo vychází.

Podle poslední důchodové ročenky z roku 2021 byl průměrný věk dožití seniorů 81,86 roku s tím, že trávili v penzi takřka 24 let. Ministerstvo odkázalo redakci Práva na údaje v ročence z roku 2018, kde jsou data víceméně podobná.

Statistici před dvěma lety spočítali naději na dožití u mužů, jimž bylo toho roku padesát let, v průměru na dalších 26,2 roku. U žen to bylo průměrných 31,8 roku. U mužů byl tedy předpoklad dožití v průměru do zhruba 76 let, u žen do téměř 82 let.

Průměrnou dobu strávenou v důchodu ovšem ovlivňují i důchody lidí, kteří odešli do penze dříve.

Vedle lidí, kteří využijí možnost předčasné penze, mohou dříve do důchodu horníci a podnikoví záchranáři a hasiči. O tom, jaké další těžké profese by odcházely dříve, aktuálně ministerstvo práce debatuje s resortem zdravotnictví.