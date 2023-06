Fiala s Babišem se přeli, kdo může za inflaci. Jste amatérská vláda, tepal Babiš

Kdo může za inflaci a českou drahotu? Otázka, která v neděli zaměstnala v diskusním pořadu Fialu a Babiše. Fiala se odkazoval na ekonomy, kteří jako důvod udávají rozhazování po covidu, invazi na Ukrajině a to, „že některé články řetězce od producentů po prodejce využily situace a zvýšily marže“.

Odmítl naopak, že by jeho vláda za inflaci a s ní spojenou drahotu mohla. „Děláme protiinflační politiku jako první vláda. Pozitivní je, že meziměsíčně se inflace nezvyšuje. Ceny potravin začali klesat, některé i o deset procent. Jsme na dobré cestě,“ míní.

A chybu odmítá i šéf ANO Babiš, který byl v čele vlády během covidu „Chyby za inflaci nepřipouštím. Inflaci jsme zarazili na 5,3 procenta v listopadu,“ řekl.

Podle něj za to může vláda premiéra Fialy. „Pan předseda mi nadával o Babišově drahotě. Teď tu máme Fialovu drahotu a chudobu. Vláda neudělala nic,“ tvrdí. Jeho vláda v době covidu podle jeho slov měla „skutečně krizi“, Fiala se podle něj oproti tomu pouze na válku vymlouvá.

„Já, když jsem byl ministr financí, tak jsme snížili dluh na 30 procent a předali jsme zemi se šestým nejmenším dluhem. Není pravda, co si vymyslela vláda, že hrozí bankrot. Využili to na to, aby lidem vzali peníze,“ argumentoval Babiš.

ODS jako Piráti

O chvíli později zase Babiš přirovnal ODS k „levicovým“ Pirátům. „Kdyby chtěl pan premiér šetřit, tak zítra vyhodí sto lidí z Úřadu vlády. Nejste pravicová konzervativní ODS. Jste levice s Piráty, kteří nesnáší živnostníky,“ hřímal.

Vládu také označil za amatérskou. „Panu premiérovi jsem řekl, že se na to nehodí. Měl by předat řízení vlády jihočeskému hejtmanovi (Martinu) Kubovi. (Šéfa státní kasy Zbyňka) Stanjuru ať dá do Bruselu a dá tam (místopředsedu Sněmovny Jana) Skopečka. A (šéfa Pirátů Ivana) Bartoše, ať si vezme taky do Bruselu,“ doporučil.

„To je trochu nehorázné, trochu nedemokratické,“ reagoval Fiala. A upozornil současně, že rozhodují voliči, kdo bude premiérem. „A jaký je recept (na současnou situaci má) hnutí ANO?“ ptal se následně Babiše.

Připomněl mu balíček kroků, které dříve navrhlo hnutí ANO. Tam bylo mimo jiné například nulové DPH na potraviny či zastropování základních cen potravin. „Při vašem ekonomickém vzdělání víte, že by to znamenalo 250 miliard minus v rozpočtu. Jednáte populisticky, žádné řešení nemáte,“ pustil se do něj.

A hádka se strhla i o tom, kdo z nich lidem více lže.