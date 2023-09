Farmáře v Krkonoších park jedněmi dveřmi vyhodil a druhé mu musel otevřít

Chovatel skotského náhorního skotu ale z Krkonoš, kde se cítí doma, nezmizí. Stáda přesune na pastviny, které nespravuje Správa KRNAP. „Nechci mít do budoucna s ochranáři, kteří se chovají na státních pozemcích jako feudálové, nic společného,“ konstatoval.

„Být to v běžném obchodním styku, tak za to, jak se chová k vlastníkům pozemku, by neměl šanci,“ podotkl Drahný.