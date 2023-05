Krkonošský národní park slaví 60 let. U jeho zrodu stáli dva muži

Klapka byl absolvent rybářské školy, ale kvůli vyššímu výdělku zamířil do uhelných dolů v Radvanicích na Trutnovsku. Odtud ho tehdejší vedení kraje k jeho překvapení vytáhlo do funkce prvního ředitele Správy národního parku. „Klapku charakterizoval zápal, s jakým se pustil do založení správy parku a jakým čelil devastaci Rýchor,“ vzpomínal mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.