Po farmářských stezkách květnatými loukami a pastvinami v Krkonoších

„Ještě bude trvat dlouho, než se příroda zčásti vrátí do starých kolejí,“ poukazuje Tomáš Janata zejména na důsledky intenzivního hnojení, kterým se zvyšovala produkce v době zemědělských družstev a státních statků. Nepůvodní směsi trav tak prospívaly na úkor krkonošského lučního kvítí.

„Pokud bychom mokřad pravidelně nesekali křovinořezem, do dvaceti let by květnatou vlhkou louku pohltil nálet olší a bříz,“ vysvětluje náš průvodce.