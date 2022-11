Experti ministra brzdí: Podporu nekrátit

Členové NERV však aktuálně krácení této podpory nedoporučují. „Krátit podporu v nezaměstnanosti podle mne moc smysl nemá. Fiskálně je to zanedbatelné a část se přelije do zvýšení jiných dávek. Co by mělo smysl, je dlouhodobě nastavit, aby ta podpora byla nižší či kratší v době konjunktury a vyšší či delší v době stagnací a krizí, kdy to může menší část nezaměstnaných ovlivnit,“ řekl Právu sociolog a člen NERV Daniel Prokop.