NERV předepisuje státu dietu. Koalici to moc nevoní

NERV jako možné opatření navrhuje i pozdější odchod do důchodu, než je současných 65 let. Za nevyhnutelné to již v polovině října označil šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nutné to podle něj bude ale až v roce 2030, řekl tehdy serveru Seznam zprávy.