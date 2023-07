Expert: Dohoda o migraci omezí pašeráctví

Dohoda ministrů vnitra zemí EU o povinné solidaritě v rámci migrace budí silné rozpory u nás i s našimi tradičními spojenci. To se za sedm let nepřišlo na nic lepšího?

Jižní státy jako první země vstupu do EU nesou po desetiletí břemeno imigrace, protože ty cesty vedou z jihu na sever a z východu na západ. Státy severní, typu ČR nebo třeba Polsko či Irsko, zatíženy až do ukrajinské krize nikdy nebyly. A nechtějí na tom nic měnit.

Takže jižním státům se nikdy nepodařilo prosadit spravedlivější rozdělení. Státy severu v čele s visegrádskou čtyřkou vždycky pomoct odmítaly a nikoho přijmout nechtěly. To se pak hledá těžko jakákoli shoda, když Itálie by chtěla relokovat každého druhého uprchlíka a státy severu ani jednoho jediného. Teď se podařilo nějaký systém vymyslet, ale jestli se prosadí a jestli bude fungovat, je otázkou.

Podle Andreje Babiše (ANO) je premiér Fiala (ODS) vlastizrádce, měl se prý připojit k vetu dohody Maďarska a Polska.

To je úplný nesmysl. Andrej Babiš evropské politice vůbec nerozumí a ani tu dohodu nepochopil. Postoj Maďarska a Polska je motivován čistě politicky, aby získali hlasy voličů v kampani proti migrantům a EU. A i Andrej Babiš má tutéž motivaci.

Podle něj to u nás posílí pašeráctví lidí…

…což je zase nesmysl. Je to přesně naopak. Pašeráci naopak těží ze současné nedohody, kdy kdokoliv, kdo se potřebuje dostat do EU, potřebuje jejich služby. Jejich trh by se zmenšil, protože dohoda by zajistila, že se velká část lidí v prvních dnech vstupu bude posílat do zemí, které budou k relokaci ochotny, nebo do návratového procesu. Takže ráj pro pašeráky by se podstatně zmenšil.

Andrej Babiš kritizoval Petra Fialu, že si neřekl sám o třeba 40 miliard korun na pomoc Ukrajincům, když od roku 2015 Itálie z EU získala 1,1 miliardy eur a Řecko 3,2 miliardy. Na takovou částku bychom měli šanci?

Myslím, že ne vzhledem k tomu, jak hanebně jsme se zachovali za předchozích vlád, kdy jsme nepomohli v podstatě nikomu. V současné době by bylo i dost trapné najednou požadovat solidaritu od vlády španělské nebo italské, když v roce 2015 jsme nehnuli prstem, aby se u nich situace zlepšila. Ta částka je zcela iluzorní a nevím, kde ji pan Babiš vzal.

Loni jsme na pomoc Ukrajincům dali 14 miliard. Neměli bychom si přece jen říct hlasitěji o pomoc partnerů?

Už v současných programech k navýšení došlo a mezinárodní peníze už do ČR do značné míry doputovaly. Ale vzhledem k tomu počtu bych čekal od EU větší podporu. Ale také se domnívám, že se nám přijímání uprchlíků vyplatí a bude to pro nás i velké ekonomické plus.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by pro nás platila výjimka. Tedy že bychom nemuseli přijímat žádné uprchlíky navíc ani přispívat ostatním státům na náklady spojené s imigrací. To proto, že jsme přijali vysoký počet Ukrajinců. To by prý mohlo trvat dva až tři roky, dokud budou v režimu dočasného azylu. Vydrží tu tak dlouho?

To je reálný výhled. Zatím velké počty návratů nevidíme, a dokud bude válka trvat, tak Ukrajinci u nás zůstanou. Počet je v poslední době stabilní, kolem 330 tisíc. Předpokládám, že velká část u nás zůstane natrvalo, protože se jedná zejména o matky s dětmi. Nabídka trvalého pobytu by měla ze strany Česka přijít.

Vít Rakušan už předpokládá, že když požádají Ukrajinci o trvalý azyl, staneme se příjemci od ostatních států. Ale přetrvá ochota přicházet sem a zůstávat, když vláda výrazně ořezala jejich podporu? Právě matky s dětmi na tom budou bity.

To je pravda a problémy by v tomto ohledu vzniknout mohly. Záleží hlavně na tom, jak moc zde budou uprchlíci integrováni. Ale tím, že jsou nadprůměrně vzdělaní – mezi uprchlíky z Ukrajiny je dvakrát více vysokoškolsky vzdělaných než v populaci Čechů –, jsou schopni si rychle najít práci. A když děti budou moci chodit do škol a budou i nadále fungovat dobře v nové společnosti a pokud bude válka trvat ještě rok dva, tak už se většina z nich domů nevrátí.

Jenže pak bude potíž s azylovým řízením.

Ale i s tím by nám podle dohody měly ostatní země EU pomoci.

Ano, i toto opatření je tam zahrnuto, ale i tak je velmi zdlouhavé a my jich dokážeme vyřídit jen asi tisíc ročně.

Aktuálně se objevují ojedinělé konflikty mezi Romy a Ukrajinci. Zrovna Romové jsou příkladem nezvládnuté integrace v ČR. Mají omezené vzdělání a podléhají manipulacím na internetu. Jak moc se obávat francouzského scénáře, že pohoříme i s integrací Ukrajinců?

Ano, integraci Romů jsme zanedbali, ale francouzského scénáře bych se nebál, protože ten má úplně jiné okolnosti a vznikl z jiných příčin.

Na kolik nás vyjde, kdybychom nadále odmítali uprchlíky z jihu, a tudíž bychom museli časem platit státům, které s uprchlíky pracují?

Zatím se hovoří o částce 20 tisíc eur na osobu, což by ročně mohlo znamenat dvanáct milionů eur, takže zhruba 300 milionů korun. Ale toto financování zatím není jasné, každý rok se bude podoba a výše solidarity řešit, ale kvóty povinné pro nikoho nebudou.

Ale je třeba si uvědomit, že všechna tíha byla dosud na Itálii, Řecku, Maltě, Kypru a Španělsku. My jsme jim tady drželi palce a radili jim, co si všechno mají spravit. Pokud zůstaneme u toho, že tady nechceme uprchlíky přijímat, tak k nějaké formě finanční solidarity tady bude muset dojít.

Výjimka by platila i pro Poláky, proč je nezajímá?

Mají před volbami a dohodnout se nechtějí. Mají jako sport brojit neustále proti EU a nesouhlasit v principu se vším. To platí i pro Maďarsko, ale i pro Andreje Babiše či SPD.

Viktor Orbán řekl, že z nich chce EU udělat migrantskou zemi. Je v dohodě nějaký skrytý detail, kvůli němuž by se Maďarsko zaplavilo uprchlíky?

Nic takového tam není. Naopak po nástupu Orbána k moci na milion mladých Maďarů emigrovalo do zahraničí, protože nechtějí žít v jím ovládané společnosti. Takže Orbán by se měl spíš snažit trošku demokratizovat poměry doma než strašit, že se Maďarsko stane muslimskou zemí.

Nestane, nikdo o Maďarsko nestojí. Lidé ze zemí, které tradičně produkují uprchlíky jako Sýrie, Afghánistán, tam nechtějí zůstávat. Jdou za příbuznými na Západě. Ti mají i téměř nulový zájem o ČR. Takže je to jen politická karta, že on je tím, kdo nás zachrání.

Mají severní státy strategický prospěch, když jižní země úpí pod tlakem imigrace?

Ekonomické dopady jsou zde minimální, ale vlastně mě překvapuje, že Řecko v posledních letech ukazuje rekordní ekonomický růst. Žádná ze studií, co jsem viděl, neukazuje, že by víc migrantů znamenalo ekonomický pokles. Z tohoto pohledu se přijímání migrantů vyplácí.

Strategicky tedy Orbán, polská strana PiS nebo Andrej Babiš a SPD pouze nechtějí přijít o svůj volební trhák. Kdyby se zavedl systém, který by fungoval, tak by jim zbylo jen brojení proti Romům, a to už by se nemuselo znova chytit.

Mohla by dohoda zajistit, aby se už neopakovala tragédie lodi Adriana, při níž zahynulo na 600 migrantů včetně žen a dětí? Tam totiž bylo vše: přeplněná loď v mizerném stavu, bezostyšní pašeráci pobírající tisíce dolarů za převoz na osobu, liknavá pobřežní stráž.

Bojím se, že to tragédiím vůbec nezabrání. Je tam kladen velký důraz na odmítání lidí na hranicích EU, na návraty do nejbližších zemí, ale není tam nic o společném financování záchrany na mořích. Teď aby se člověk dostal do Evropy, bude zase potřebovat pašeráky. Legální cesty nejsou a tragédie se budou opakovat.

Je reálné, že země na hranicích EU budou zachytávat migranty, které jim tam chceme vracet?

Podle dohody by měla s okolními zeměmi vzniknout smlouva podobná té současné s Tureckem. Ale jestli budou ochotné, je otázkou. Asi budou chtít hodně peněz.

Jestliže Národní centrála proti organizovanému zločinu hlásí víc záchytů pašeráků na našem území, znamená to, že se uprchlická vlna opět zvedá?

To je velmi flexibilní. Převaděči jsou vždycky krok před policisty. Cesty se mění podle toho, kde se zrovna natáhnou dráty nebo se zavede nějaké opatření. Může se stát, že se jeden rok víc chodí přes ČR, druhý přes Itálii do Francie, jindy je to Švýcarsko, pak zas Balkán a Maďarsko. Dokud nebudou legální cesty, tak tento velmi lukrativní byznys bude pokračovat. Ale ať děláme, co děláme, vždycky chytneme jen malé ryby.

Jak by měla legální cesta vypadat?

Jsou různé systémy legálního přijímání uprchlíků. Existoval přesídlovací program, který dokonce i ČR měla do roku 2015, kdy byl tehdejší vládou zastaven. Pak existuje legální slučování rodin, což bylo využito po zemětřesení v Turecku, kdy byl postiženým nabídnut mnohem snazší příchod k příbuzným žijícím v Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii. Ale existují i legální cesty bez rodinných vazeb.