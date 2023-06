Po ztroskotání lodi v Řecku pohřešují až pět set migrantů. V podpalubí prý bylo sto dětí, zřejmě zamčených

„V tuto chvíli jsou vše jen dohady, ale pracujeme s předpokladem, že se pohřešuje až 500 lidí,“ řekl podle webu britského listu The Guardian policejní inspektor Nikolaos Spanoudakis. „Zdá se, že v nákladovém prostoru byly ženy a děti,“ dodal. Všichni dosud zachránění jsou podle serveru muži ve věku 16 až 40 let a pocházejí z Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie a Egypta.

Pátrání ve vodách okolo přístavu Pylos na Peloponéském poloostrově sice stále pokračuje, nalezení dalších přeživších by se však už rovnalo zázraku. „Šance, že najdou další živé lidi, jsou minimální,“ řekl stanici ERT bývalý řecký admirál pobřežní stráže Nikos Spanos.

„Takové staré rybářské lodě z Libye jsme už viděli. Nejsou vůbec způsobilé k plavbě. Jednoduše řečeno, jsou to plovoucí rakve,“ dodal Spanos s tím, že praxe zamykání žen a dětí do podpalubí je u pašeráckých lodí běžná.

„Byla to rybářská loď plná lidí, kteří odmítli naši pomoc, protože chtěli jet do Itálie,“ řekl Skai TV mluvčí pobřežní stráže Nikos Alexiou. „Zůstali jsme vedle něj pro případ, že by potřebovali naši pomoc, kterou odmítli.“