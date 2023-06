Nemluvte nám do migrace, my vám to taky neděláme, řekl Orbán Němcům

„Protože jste Němec, máte svůj vlastní pohled, vaše země má svůj vlastní pohled. A já akceptuji jakékoli vaše rozhodnutí. Moje jediná přátelská prosba k vám je: prosím, nevměšujte se do toho, jak se Maďaři chtějí rozhodovat sami. To je to, co chci. Nezasahuji ani do způsobu, jakým Němci přemýšlejí o migraci,“ řekl v rozhovoru pro německý list Bild.

„Různé země mají o migraci různé představy. Vám Němcům se migrace asi líbí. Jste hrdí na to, že jste se stali zemí příchozích. To je vaše volba. Nenuťte mě, abych udělal stejnou chybu a přijal stejné rozhodnutí, které považuji za chybu na vaší straně. Prosím, přijměte také vy můj pohled na migraci,“ dodal.

Návrh EU prý povzbudil pašeráky

Na otázku, proč se vyslovuje proti azylovému kompromisu, na němž se shodla většina ministrů vnitra Evropské unie, maďarský ministerský předseda odpověděl: „Protože je to vzkaz pašerákům: pokračujte v tom. My to tady zvládneme, my je rozdělíme. Jen ať přijdou.“

Orbán: Putin není válečný zločinec a Ukrajina není suverénní stát Válka na Ukrajině

Další otázka zněla: Co přesně je na tomto kompromisu přitažlivým faktorem? Orbán odvětil: „Když říkáte, že budeme rozdělovat migranty. Teď mluvím ze své zkušenosti, po zprávě, že se objevil kompromis, který Maďarsko stejně odmítlo. Okamžitě se zvýšila aktivita pašeráků na balkánské trase, bylo jich více, více pašeráků a více migrantů přišlo na hranice. Počet lidí, které musíme zatýkat, roste a roste, protože cítí, že teď nastala historická příležitost.“

Budapešť nebude platit

Bild se dále zajímal, zda je Maďarsko, pokud nechce přijímat přerozdělené migranty, připraveno platit Bruselu poplatky? „Ne, jaký to má smysl? My bráníme hranice Evropy. Na obranu schengenského prostoru před nelegálními přistěhovalci vynakládáme více než dvě miliardy eur. Z Bruselu jsme nedostali ani euro. Za co bychom měli platit víc? Musíme vydávat všechny peníze na obranu hranic, na obranu Evropy a na obranu Německa,“ uzavřel.