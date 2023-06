Opozice grilovala Rakušana kvůli migrační reformě EU

„Dá se to nazvat totální zrada. To, co se stalo, je absolutně neuvěřitelné. Potom, co za naší vlády jsme bojovali proti pašerákům ilegálních migrantů a kvótám, se stalo to, že Rakušan odsouhlasil návrh, který jsme odmítli v roce 2020 a 2021. Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády, programem Spolu i Pirátů a STAN. Nerozumím tomu. Je to totálně v rozporu se vším. Znamená to další pozvánku ilegálních migrantů do Evropy,“ rozčiloval se před začátkem mimořádné schůze Babiš.

Ministři vnitra členských zemí EU se ve čtvrtek po pěti letech snah dohodli na návrhu migrační reformy, která má zavést povinnou solidaritu se zeměmi, které jsou přetížené žádostmi uprchlíků o azyl. Česko zastoupené ministrem vnitra Rakušanem návrh reformy podpořilo, ale má mít dočasnou výjimku z povinnosti posílat příspěvek přetíženým zemím, protože na svém území máme zhruba 300 tisíc ukrajinských uprchlíků.

„Vrátili jsme se vlastně v nějaké podobě do roku 2015, protože přece solidarita nemůže být povinná. Solidarita je co? To je dar, to je dobrovolné. Takže povinné kvóty a povinná solidarita? Vždyť je to protimluv, je to úplně na hlavu, je to nenormální,“ burácel na plénu šéf ANO, který opakovaně chtěl vidět mandát, na základě něhož Rakušan s reformou souhlasil.

Solidarita bude povinná. Státy EU se dohodly na migrační reformě Evropa

Hnutí ANO chtělo v návaznosti na to prosadit ve Sněmovně usnesení, kterým by dolní komora vyzvala premiéra k odvolání Rakušana z funkce a zároveň mu uložila svolat Evropskou radu, kde by Česko revidovalo svůj postoj na nesouhlasný. Neúspěšně, vládní většina to odmítla.

Naopak prošlo usnesení z pera koaličního poslance Petra Letochy (STAN), že Sněmovna bere na vědomí informace ministra Rakušana.

Rakušan argumenty ANO na plénu rázně odmítl s tím, že konal i v souladu s postojem minulé Babišovy vlády, která povinné relokační kvóty odmítla. „Splnil jsem zadání, které si Andrej Babiš v roce 2018 a 2020 předsevzal a udělali jsme přesně to, co bylo v politice a programovém prohlášení bývalé vlády,“ řekl ministr.

Rakušan: Kvóty tam nenajdete

Poznamenal, že povinnou relokaci jsme jako Česká republika zcela odmítli. „Nic takového v tom evropském dokumentu - jak bylo v roce 2015 navrhováno a jak jsme tehdy i jako opozice tleskali vládě, že to odmítla - není. Kvóty tam ani při sebevětší kreativitě nenajdete,“ reagoval Rakušan s tím, že ANO si vždy musí najít něco, za co může vládu kritizovat.

„Jenom tím rozeštváváte společnost, a to jen na základě něčeho, kde není žádný důvod, protože z tohoto České republice nehrozí vůbec žádné potenciální nebezpečí,“ uzavřel ministr.

Členské země budou mít podle Rakušana tři možnosti, jak být solidární. Buďto dobrovolně přijmout nějaké uprchlíky, poskytnout zatíženým státům finanční příspěvek, nebo si zvolit solidární opatření zaměřená na budování kapacit, služeb a zařízení v daných zemích, což Česko dlouhodobě dělá.

Zopakoval také, že Česká republika má vyjednanou výjimku, ze které budou těžit i další země, které jsou zasažené ukrajinskou migrační krizí. V tuzemsku je zhruba 300 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků.

Babiš výjimku však opakovaně zpochybnil s tím, že nic takového ve 150stránkovém materiálu nenašel.

„Ta výjimka tam samozřejmě obsažena je a ještě jednou, co ta výjimka říká? To, co vy tady kritizujete. Nejsou tam žádné povinné relokační kvóty, nemusíme přijmout žádný počet migrantů. Pokud se bavíte o tom, jak dlouho ta výjimka bude fungovat. Do té doby, dokud Česká republika bude zatížena migrační krizí z Ukrajiny. To znamená, pokud tady budeme mít takový počet Ukrajinců, který máme, tak žádný solidární příspěvek platit nebudeme,“ kontroval Rakušan.

Orbán přivítal v Budapešti „ochránce svobodného světa“ Babiše a Klause Evropa

ANO již avizovalo, a Babiš to na plénu zopakoval, že z téma migrace bude jedním z jejich pilířů kampaně do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok. Babiš a jeho hnutí na protimigrační notu, zvláště před volbami, hrál již v minulosti několikrát.