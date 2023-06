Ekologičtí extrémisté si stěžují, že je při blokování magistrály tlačilo auto

„Během posledního pochodu došlo k velmi nepříjemnému incidentu. Jeden z řidičů najel do účastníků a tlačil je několik metrů před sebou,“ uvedli ekologičtí extrémisté na Twitteru.

Incident se stal během pochodu Poslední generace, při kterém extrémisté zabrali všechny tři jízdní pruhy, a nenechali tak ani jeden průjezdný. A podle svých slov v tomto jednání chtějí pokračovat: „Od pořádání pochodů nás to neodradí. Rozhodli jsme se, že bez doprovodu polici budeme chodit celou šířkou vozovky, abychom zabránili nebezpečnému předjíždění.“

V minulých dnech přitom například způsobili pochodem podobnou kolonu, kterou se musela prodírat houkající sanitka. Sami se přitom pochválili, že jí uhnuli, což by měla být samozřejmost.

„Použijeme všechny prostředky, které nám umožní regulovat tak, aby to nebylo nebezpečné. Budeme regulovat to, jaký rozsah té silnice mohou zabrat, i hledat všechna pravidla, abychom protestní pochody umístili tam, kde to až tak smrtelně nevadí, jako na rychlostní komunikaci,“ uvedl.