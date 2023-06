Konec courání po magistrále? Praze dochází trpělivost s hrstkou ekologických extrémistů

„Magistrát udělá právní kroky, které už se připravují, diskutují a analyzují. Použijeme všechny prostředky, které nám umožní regulovat tak, aby to nebylo nebezpečné. Budeme regulovat to, jaký rozsah té silnice mohou zabrat, i hledat všechna pravidla, abychom protestní pochody umístili tam, kde to až tak smrtelně nevadí, jako na rychlostní komunikaci. To rozhodnutí uděláme tak, aby bylo právně správné. Neptejte se mě, který způsob zvolíme, to je fáze, na které se teď pracuje,“ prohlásil v podcastu PoliTalk, který vyjde příští týden, Svoboda.

Protesty extrémistů organizuje iniciativa Poslední generace pod názvem 30 pro Prahu, která bojuje za ulice bez aut. Požaduje po politicích a vedení magistrátu zavedení nejvyšší dovolené rychlosti v Praze 30 km/h. Podle nich se tak zvýší bezpečnost, sníží emise a zlepší zdraví lidí. Učinila tak již Paříž nebo Brusel, ty ale mají několik okruhů. Praha žádný dokončený.

Primátor, ačkoliv je pro něj plošná třicítka v Praze nepřijatelná a naopak se domnívá, že by to ještě více zkomplikovalo dopravní situaci v Praze či zvýšilo při popojíždění emise, vyzval před zhruba dvěma měsíci iniciativu k setkání u jednacího stolu, kde by si postoje a argumenty za přítomnosti odborníků vyjasnili. Bez úspěchu. I proto přichází na řadu právní kroky.

A už nás chrání! 💟 Požadujeme zklidnění dopravy a zavedení základní rychlosti 30 km/h na území měst Prahy a Brna, podobně jako to udělala Paříž, Brusel a další evropská velkoměsta. 3️⃣0️⃣Co třicítka přinese? 💟BEZPEČNÉ ULICE – méně úmrtí a vážných zranění. 💟ULICE PRO LIDI – více chodců, cyklistů, koloběžek. Méně aut, hluku a prachu. 💟UDRŽITELNÁ DOPRAVA – méně zplodin a emisí CO2. Posted by Poslední generace on Tuesday, June 20, 2023

„Rozhodl jsem, že s nimi nemám o čem jednat. Aby sto lidí narušovalo celý dopravní systém v Praze a nebylo ochotno o tom ani začít hovořit… Když chci něco prosadit, měl bych tu druhou stranu přesvědčit, ne že si vezmu bič a ostatní sešvihám,“ dodal Svoboda.

Aktivisté naposledy v nepříliš vysokém počtu blokovali magistrálu v úterý, a ačkoliv měli jít pouze pravým pruhem, jak jim připomněl policista, zabrali tah v plné šíři. Zdůvodnili to tím, že nebyla ochráněna jejich bezpečnost, při pohybu v pravém jízdním pruhu.

Zajištění bezpečnosti, jak protestujících, tak řidičů, považuje za důležité i primátor Svoboda, pod něhož tato gesce na magistrátu spadá. „Nemůžeme dovolit, aby tam došlo k nějakému poškození zdraví, přestože oni si tam chodí ze své vůle,“ doplnil s tím, že aktivisté na pochody po silnicích berou i malé děti a například při vysmeknutí z ruky by se mohlo stát neštěstí.

V druhé polovině května již předseda dopravního výboru zastupitelstva Prahy Martin Sedeke (ODS) Novinkám řekl, že zvažují jakousi zákonodárnou iniciativu, která by umožnila zákaz blokování dopravy v metropoli na silnicích I. třídy. To je však lidově řečeno běh na dlouhou trať, protože po projednání výborem by to muselo projít také Radou, samotným zastupitelstvem a následně by to do rukou dostali poslanci, kde by teprve mohl případně započít zdlouhavý legislativní proces.

Tiskový mluvčí: Ptejte se primátora

Třicítkáři pořádají pochody od března, další je naplánován v trase Štvanice-Muzeum na středu 28. června. Magistrát proti blokování páteřních tahů zatím víceméně nezasahoval, protože podle jeho mluvčího Víta Hofmana byla shromáždění vždy řádně oznámená a právo shromažďovat se vyplývá z Listiny základních práv a svobod.

„Zákaz kvůli omezení dopravy přichází v úvahu spíše zcela teoreticky za stavu, kdy by shromáždění blokovalo určitou oblast dlouhodobě (dle situace, ale určitě více než několik hodin) a znemožnilo například přístup občanům k jejich bydlišti, do zaměstnání a podobně, případně dlouhodobě znemožnilo zásobování a tyto potřeby by nešlo realizovat jinak, například pěším přístupem,“ vypočetl opakovaně, proč magistrát údajně nemůže pochody nepovolit.

Novinky ho nyní požádaly v souvislosti se slovy primátora Svobody ohledně připravovaných právních kroků o odpovědi, například na to, co se změnilo, že teď by to mohlo jít. „Obávám se, že se budete muset obrátit přímo na tým pana primátora,“ reagoval stručně Hofman.

Pochod ekologických extrémistů na magistráleVideo: Pavel Jaňurek, Novinky