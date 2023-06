Dva roky po tornádu měli opět strach

Sobota v Moravské Nové Vsi patří vzpomínkovým akcím na tornádo, které před dvěma lety zdevastovalo obec. Živel se ale znovu připomněl a opět poškodil kostel. V době, kdy jdou do finiše práce na opravách po tornádu. Ve středu předpověď počasí vyhrožovala bouří s možností vzniku supercel. Podobně jako tomu bylo v osudný den před dvěma lety. Živel udeřil i tentokrát, s bouřkou dorazily silné poryvy větru.

„Bouřka s větrem poškodila novou střechu kostela. Zateklo do věže, voda se dostala přes všechna podlaží. Samotný kostel to přečkal, do nově vymalované chrámové lodi nezateklo,“ uvedl farář Marián Kalina. Živel sobotní setkání obyvatel městyse v kostele a zítřejší bohoslužbu neohrozí. „Střechu kostela máme bytelnou, s bedněním, a navíc i fólií proti zatečení,“ připomněl farář.