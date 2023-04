Štamgasti je přiměli k obnově krčmy zničené tornádem

Dobu snah o obnovu hospody teď vystřídá každodenní starost o provoz podniku a splácení dluhů, spojených s novou výstavbou. Tornádo dva společníky zastihlo v situaci, kdy ještě neměli doplacenou hypotéku za koupi podniku. Najednou byli majiteli torza, které muselo jít k zemi. Na osudný den vzpomíná jeden z majitelů Jiří Škrabal. V době tornáda byl doma. Když se nemohl dovolat parťákovi, chvátal do hospody.

„Kolega s hosty se ukryli mezi kuchyň a sklep a čekali, co bude. Střecha z hospody byla pryč, strop tornádo utrhlo a posunulo o kus vedle. Okna rozbitá a zdi popraskané. Seděli jsme tam a brečeli. Pak jsme vzali zbylý chlast a pili,“ popsal osudný večer Škrabal.

Když potom dorazila starostka se statikem a pracovníky stavebního úřadu, vyslechli si verdikt. Demolice. „Byli jsme jediní, kdo měl studené pití, pak nám ještě asi deset dnů přátelé a známí z hospod vozili pivo a limonády a my jsme je rozdávali brigádníkům. Praskliny jsme měli označené a hlídali jsme to, ale hospoda se bortila. Pak přišel statik podruhé a řekl, že se to hýbe, že už nás tam nenechá. Přijeli vojáci s buldozerem a šla k zemi,“ dodal.