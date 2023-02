Dusno na výboru pro obranu: Foltýn skončil, protože naštval Černochovou a neposlechl rozkaz

Foltýn se hájil tím, že případ nákupu techniky proti odposlechům považoval za banalitu a proto o obvinění šéfa inspekce ministryni neinformoval. „Ministryně mi ale velmi explicitně sdělila, že to považuje za nesplnění rozkazu. A jediné, co jsem jako voják mohl udělat, bylo rezignovat,“ řekl Foltýn.

Voráč Foltýna o obvinění informoval loni v prosinci. A Černochová se o tom dozvěděla teprve před několika týdny od novináře. „Mě lidsky mrzí, že jsem se to od plukovníka Foltýna nedozvěděla už v prosinci,“ řekla Černochová. Potvrdila, že Foltýnovi jeho postup vytkla.

„Nechtěla jsem, aby na inspekci seděl obviněný člověk, protože to hází špatné světlo na celý sbor a ti lidé si to nezaslouží,“ řekla Černochová. Dodala, že ji přijde šílené, že vojenští policisté „propadli paranoii“, že je někdo odposlouchává a kvůli tomu si pořídili techniku proti odposlechům.

Foltýn poznamenal, že sice rezignoval, ale s ministryní se rozchází v tom, jestli ve skutečnosti nesplnil rozkaz, který v minulosti vydal ministr Martin Stropnický (ANO). Rozkaz říká, že by měl být postaven mimo službu každý voják, který je obviněn z trestného činu. Podle Foltýna šlo ale pouze o přečin porušení povinnosti při správě svěřeného majetku. „Formálně je možné, aby si takové zařízení kriminální služba pořídila, pro případ že má obavy, že ji odposlouchávají pachatelé trestné činnosti. Domnívám se ale, že to nebyl hlavní důvod a pořízení bylo špatně, ale považoval jsem to za marginální případ, kterému jsem nevěnoval pozornost,“ dodal Foltýn.