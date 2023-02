Novým šéfem Vojenské policie by měl být Jiří Roček

„Navrhuji jmenovat dnem 1. března 2023 na služební místo náčelníka Vojenské policie plukovníka gšt. Ing. Jiřího Ročka,“ stojí ve zprávě ministryně.

Třiapadesátiletý Roček aktuálně zastává pozici zástupce náčelníka VP. V minulosti byl například šéfem ochranné služby Vojenské policie či velitelem v Táboře. Zkušenosti má také ze zahraničních misí, kdy v roce 2008 v bývalé Jugoslávii působil jako velitel 13. kontingentu AČR.

Návrh ministryně obrany projednají členové sněmovního obranného výboru na schůzi v úterý 28. února.

Roček by měl nahradit Otakara Foltýna, který v čele Vojenské policie končí za nejasných okolností. O uvolnění z funkce požádal minulý týden k 28. únoru a Černochová se mu rozhodla vyhovět. O jeho konci se však spekulovalo již řadu dní. Ekonomický deník dal v pondělí Foltýnův odchod do souvislosti s rozhodnutím nepostavit stíhaného šéfa inspekce vojenské policie Tomáše Voráče mimo službu kvůli nákupu techniky proti odposlechům ze zvláštních fondů VP. Podle informací Novinek z bezpečnostní komunity to však nemusí být tím hlavním důvodem, jelikož rozhodnutí Foltýna měl údajně předcházet tlak ministryně na jeho odchod.

Metnar: Roček nemusí být špatná volba

Černochová do funkce náčelníka VP jmenovala Foltýna před osmi měsíci. Učinila tak navzdory kritickým hlasům opozičních poslanců ve výboru pro obranu, kteří upozorňovali na to, že Foltýn nemá dostatečné zkušenosti s VP a nikdy neřídil větší tým lidí. Zdroje redakce hovoří o tom, že vojáci z prostředí Generálního štábu AČR i Vojenské policie již tehdy ministryni obrany doporučovali místo Foltýna do funkce Ročka. Přesto si ministryně Foltýna prosadila.

Na rozdíl od předchozího nominanta je to člověk, který roky pracuje u Vojenské policie a má poměrně velké zkušenosti Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar

„Kritizovali jsme to tehdy na výboru, protože pro mě to byl naprosto neznámý nominant, a jak jsme se seznámili s jeho zkušenostmi a životopisem, tak zkušenost s Vojenskou policií či velením nějakému útvaru byla pramalá nebo žádná,“ připomněl nyní předseda výboru pro obranu a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Vojenská policie měla v polovině loňského roku zhruba 1200 příslušníků.

S nynějším návrhem jmenovat Ročka prý Metnar problém nemá. „Nemyslím si, že by to musela být špatná volba, protože na rozdíl od předchozího nominanta je to člověk, který roky pracuje u Vojenské policie má poměrně velké zkušenosti, o kterých jsem se byl schopen přesvědčit za mého působení na resortu,“ konstatoval Metnar.

Proti se nestaví ani zástupce druhého sněmovního opozičního hnutí ve výboru poslanec SPD Radovan Vích. „Osobně ho neznám. Pokud bude splňovat jednotlivá kritéria, tak s ním principiálně problém nemám. Budeme se o tom ještě bavit na výboru pro obranu,“ uvedl Vích.

„Už od začátku jsme měli pozdvižené obočí ohledně pana Foltýna. Byl to člověk, který je sice právník, ale s Vojenskou policií neměl vůbec nic společného. Myslím si, že jeho odchod byl vynucený. Z plánované generálské pozice se neodchází. Podle zákulisních informací to mělo být tak, že s ním byla paní ministryně nespokojená, vytkla mu některé věci a navrhla mu, že buďto odejde, anebo bude odejit,“ doplnil.