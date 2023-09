Dražší e-cigarety vrátí kuřáky k tabáku

Opírají se o aktuální průzkum IPSOS, který si nechal vypracovat Think tank racionální politiky závislostí. Z něj vyplývá, že v případě výraznějšího zdražení elektronických cigaret by většina kuřáků návrat ke klasickým cigaretám opravdu zvažovala.

Deset mililitrů náplně do elektronické cigarety stojí dnes přibližně stovku, krabička cigaret zhruba 140 korun. Vláda nyní chce stejné množství náplně zdražit až na 220 korun, jen postupně: daň by se měla navyšovat po dobu čtyř let.