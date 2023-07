Piráti jdou proti vyššímu DPH na e-cigarety a zahřívaný tabák

„Alternativy ke klasickým cigaretám, jako jsou e-cigarety a zahřívaný tabák, představují méně škodlivou volbu a mohou pomoci lidem postupně přejít na méně rizikové způsoby užívání tabáku. Skokovým zvýšením daní na tyto produkty bychom se dostali do rozporu s cílem snižovat zdravotní rizika a závislosti spojené s kouřením,“ uvedli Piráti na Twitteru v době, kdy vláda na mimořádné schůzi řeší mimo jiné i konsolidační balíček, který s navýšením DPH počítá.

Podle Pirátů by tak kuřáci zkoušející se zlozvykem bojovat byli nuceni hledat neověřené, a tedy potenciálně nebezpečné alternativy. „S návrhem nesouhlasíme a budeme navrhovat změnu,“ dodali.

Daně z cigaret, tabáku na kouření a doutníků se mají podle návrhu příští rok zvýšit o deset procent, v následujících třech letech vždy o pět procent. Daň ze zahřívaného tabáku se bude zvyšovat o 15 procent ročně, nově se zdaní nikotinové sáčky a náplně do e-cigaret.

„Současný návrh má technické nedostatky. Dosud jsme měli základ daně určen podle gramů tabáku ve výrobku, teď by to bylo dle váhy celkového výrobku. Právě tato změna by v kombinaci se zvýšením sazby daně mohla cenu e-cigaret a zahřívaného tabáku neúměrně zvednout. Nedává smysl, aby tyto alternativy tabákových výrobků stály téměř stejně peněz jako klasické cigarety,“ vysvětlil Novinkám.