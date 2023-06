Zahřívaný tabák je rizikovější než e-cigarety

V elektronických cigaretách se zahřívá tekutá náplň, jež obsahuje nikotin. „V ČR zaznamenávám intenzivní kampaň výrobců, kteří se je (zařízení na zahřívaný tabák) snaží přirovnat k elektronickým cigaretám, tak to rozhodně není,“ upozorňuje Králíková.

Ze statistik vyplývá, že v ČR jsou asi dva miliony kuřáků, přičemž většina z nich by se ráda tohoto zlozvyku zbavila. Zhruba 30 procent kuřáků zkouší skoncovat s kouřením opakovaně každý rok, v reálu s tím skutečně skoncuje asi jen 5 lidí ze sta. S pomocí léčby je podle odbornice úspěšnost 35 procent. V Česku se intenzivně léčí jen asi 1000 kuřáků, což ukazují data pojišťoven.

Z pohledu zdanění se proto odborníci shodují, že by spotřební daň měla být nejnižší právě u elektronických cigaret, u zahřívaného tabáku by měla být mnohem vyšší. U běžných cigaret je nyní na kilogram tabáku daň zhruba 5000 korun, u řezaného tabáku 3000 korun, po plánovaném zvýšení daně to bude 3300 korun. „Řezaný tabák je výrazně levnější než cigarety, což také není dobře,“ doplnila Králíková.