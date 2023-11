Do babyboxu v Blansku někdo odložil chlapce

Do babyboxu v areálu zdravotnických záchranářů v Blansku v pondělí odpoledne někdo odložil chlapce. Dostal jméno David. Je letošním osmým a celkově 254. dítětem umístěným v Česku do těchto speciálních schránek. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Babybox

Článek Dítě bylo zabalené v bleděmodré dece, s bílou čepičkou na hlavičce. „Dozvěděl jsem se, že je to chlapeček, na pohled zdravý, s ošetřeným pupečníkem, vážící 2500 gramů. Záchranáři jej odvezli do Dětské nemocnice v Brně, protože blanenská nemocnice nemá dětské oddělení,“ uvedl Hess. Blanenský babybox začal fungovat v březnu 2018 a zatím v něm skončily dvě děti. Hess doplnil, že 5. prosince se právě na jihu Moravy otevře celkem 87. babybox v Česku. Babyboxy jsou v ohrožení. Kvůli OSN, říká jejich zakladatel Bude v Nemocnici Kyjov na Hodonínsku. První schránka v zemi byla zprovozněna v roce 2005. Dosud do nich lidé odložili 139 dívek a 115 chlapců. Cílem babyboxů je předejít ohrožení zdraví a životů nechtěných dětí. Klimatizované schránky jsou přístupné z vnější strany budovy. Jakmile je v nich dítě, zapne se alarm, který upozorní personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Kritici babyboxů tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče. GLOSA: Pro OSN jsou byrokratické normy důležitější než život dítěte – Alex Švamberk