Babyboxy jsou v ohrožení. Kvůli OSN, říká jejich zakladatel

„Ty ale neposkytují anonymitu zoufalé matce, která chce po porodu dítě bezpečně odložit. Žádná alternativa k babyboxům neexistuje. Ministerstvo sice zatím zákaz či doporučení zrušit babyboxy nevydalo, nicméně jen úvahy o tom, aniž bychom měli náhradní řešení, ohrožují životy mnoha dětí,“ řekl Hess Právu. I on se obrátil na ředitele nemocnic, jimž napsal, že utajované porody jsou „legislativně nedotažené“ a rozhodně prý nejsou řešením.

Již 253 zachráněných dětí

V ČR vzniklo za uplynulých 18 let 86 babyboxů. Poslední z nich byl uveden do provozu v úterý v Jilemnici. Jde o speciální schránky, do nichž lze naprosto anonymně odložit miminko po porodu. Babyboxy pomohly zachránit již 253 nechtěných dětí, konkrétně v Praze jich bylo 45. Momentálně je v každém okrese jeden. Brzy bude další v Kyjově.

Odložením dítěte do babyboxu vše pro matku končí. Zatímco žena odchází, aniž by byla kýmkoli vyslýchána, dítě ihned přebírají do péče zdravotníci, a pokud je vše po zdravotní stránce v pořádku, sociální pracovníci mu okamžitě začínají hledat náhradní rodinu.

Stodská porodnice na Plzeňsku končí, nejsou pediatři

Jen zdánlivé utajení

Uskutečňovat v nemocnicích utajované porody umožňuje speciální zákon. Není to ale tak, že matka anonymně přichází, pod smyšleným jménem odrodí a pak odchází s tím, že pro ni péče o dítě končí. Nárok na utajovaný porod mají jen svobodné ženy s českým občanstvím. Vdané ženy a cizinky na utajený porod nemají ze zákona nárok. Právě ty prý ale patří nejčastěji k matkám, které děti odkládají. Navíc ani svobodné ženy to nemají až tak jednoduché. Jsou zaevidovány a soud je může zvát k jednání o budoucí péči o dítě.

„Ze slibovaného utajení nezbude vůbec nic,“ uvedl Hess. OSN argumentuje tím, že dítě má, „pokud je to možné“, právo znát své biologické rodiče. Propagátor babyboxů vysvětluje, že někdy to ale možné není. „Někdy matky potřebují anonymitu. Nebylo by spravedlivé je za odložení dítěte odsuzovat, neboť nikdo z nás nezná jejich často zoufalou životní situaci. Raději se těšme z každého zachráněného života,“ doplnil Hess, který si říká babydědek Lu.