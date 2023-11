GLOSA: Pro OSN jsou byrokratické normy důležitější než život dítěte - Alex Švamberk

Výbor OSN pro práva dítěte byrokratické právo znát svou identitu a předky absurdně nadřadil tomu základnímu právu - právu na život.

Pokud by novorozeně místo v babyboxu skončilo pohozené v popelnici, nejenže by neznalo svou identitu, ale nejspíš by to ani nepotřebovalo, protože by s největší pravděpodobností umřelo.

Utajené porody jsou samozřejmě lepší, protože je lepší, když žena rodí za přítomnosti lékaře v nemocnici a ne někde pokoutně. Lékař může zasáhnout, pokud by nastaly komplikace, a zachránit život dítěti i matce.

O utajené porody je však malý zájem. Už proto, že je využít mohou pouze svobodné Češky. Vdané této možnosti využít nemohou, i když budou vědět, že je dítě mimomanželské. A cizinky už vůbec ne.

Hlavním problémem však je, že utajené ve skutečnosti nejsou. Kvůli požadavku na splnění práva dítěte znát svůj původ musí žena svou identitu uvést.

V OSN asi pravděpodobně někteří neznají základní pravidlo z války, že se napřed zachraňuje život a až pak řeší to ostatní, ať už je to záchrana končetin, nebo identita vojáka. Zachránit život je hlavní, a to babyboxy dělají.

Bylo by samozřejmě lepší, kdyby ženy rodily v nemocnici nebo si dítě ponechaly, ale pro krizové situace se zatím nic lepšího nevymyslelo.

Pokud to Výbor OSN pro práva dítěte nechápe a klade důraz na jiná práva, než je to absolutní právo na život, jedná proti tomu, co je jeho úkolem.