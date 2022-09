Dny NATO zažily českou premiéru brazilského obra

„Stále provádíme testovací lety, jakmile to dokončíme, tak bude tenhle letoun připraven být zařazen do brazilských vzdušných sil,“ řekl na adresu stroje, který měli lidé možnost vidět v Mošnově, někdejší vojenský a současný testovací pilot brazilského letounu Carlos Alberto Goncalves.

Současně řekl, že vnitřní prostory Embraeru C-390 Millennium jsou velmi variabilní. A to díky unikátnímu systému v podlaze. „Různé typy zarážek zajistí, aby se náklad nepohyboval nahoru, dopředu ani dozadu. Dá se díky němu otáčet horizontálně paletami a bočnicemi se usměrňuje směr pohybu nákladu,“ popsal s tím, že letadlo může přepravovat obrněná vozidla i vrtulníky do velikosti typu UH-60 Black Hawk.

Firma jej chce vyrábět ve třech konfiguracích, a to jak v tzv. východní. tak i západní konfiguraci. „Jako cvičný letoun, lehký útočný a průzkumnou verzi,“ sdělil Jan Chvojka, ředitel marketingu AERO Vodochody a dodal, že v současnosti mají zakázky na 40 letadel. První sériově vyrobený kus by měl být na konci roku.

Podle testovacího pilota Vladimíra Továrka je L-39NG nástupcem legendárního Albatrosu. „Co se týče vzhledu, tak to letadlo vypadá skoro stejně jako Albatros, ale uvnitř je to letadlo úplně jiné. Totálně překopané, má jiný motor, jinou avioniku, je to prostě moderní letadlo. Albatros má přece jen více než 50 let a tohle už patří do jednadvacátého století. Kdybych to měl srovnat, tak Albatros byla stará octávie, kdežto engéčko je kodiak,“ pousmál se.