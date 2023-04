Dlužníkům na sociálním pojištění by se mohlo odpustit penále

Zjednodušeně jde o to, že dlužník zaplatí samotný dluh na sociálních odvodech a stát mu odpustí penále a exekuční náklady. Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. Dostal by odpověď, jak vysoký dluh má splatit. Pokud ho už uhradil, správa sociálního zabezpečení by příslušenství k dluhu měla sama prominout.

Týkat se to má dluhů vzniklých před 30. zářím loňského roku. Dluhy na sociálním pojištění, které dosahují částky do 50 tisíc korun, bude možné rozložit do dvanácti splátek. Vyšší dluhy pak do šedesáti splátek, tedy na pět let. První splátku by však dlužník měl poslat ještě letos. V případě, že by některou ze splátek vynechal, penále by mu odpuštěno nebylo.