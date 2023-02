Každý čtvrtý Čech si půjčí za zády partnera

Průzkum ale také ukázal, že partneři se navzájem umí podržet, pokud se jeden z nich dostane do problémů s dluhy. Tři pětiny oslovených zmínily, že v případě, kdy by do manželství nečekaně vstoupily partnerovy dluhy, by danou situaci řešily společně. Pouze osm ze stovky oslovených by svého životního partnera nechalo, ať si je vyřeší sám, dva lidé ze sta by podali žádost o rozvod.