Dlužníkům na daních a sociálním pojištění se odpustí penále i úroky, schválili poslanci

„Je to jednorázová záležitost. V návaznosti na zkušenosti z milostivých let to prodlužujeme od 1. července do 30. listopadu. Dluh se musí zaplatit do poslední koruny. Bude možné institut využít, když dluh bude České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) uhrazen do 30. listopadu. Tím dobrodiním bude odpuštění úroku z prodlení, penále a dalšího příslušenství,“ řekl na úvod předseda poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.

Při projednávání novel v úvodním kole na začátku dubna ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že jde o „vstřícnou ruku ze strany státu“ a mimořádná úleva by se mohla týkat až 715 tisíc lidí a 265 tisíc firem. Odpuštěné penále a další související náklady by podle něj celkově činily až 18 miliard.

Zjednodušeně jde o to, že dlužník zaplatí samotný dluh na sociálních odvodech a stát mu odpustí penále a exekuční náklady. Dlužník by se přihlásil elektronicky přes portál úřadu v aplikaci od července do listopadu. ČSSZ by po uhrazení dluhu měla příslušenství sama prominout.

Úleva se bude týkat dluhů vzniklých před 30. zářím loňského roku, tedy ne těch nově vznikajících. Oproti minulým milostivým létům bude také možnost dluh uhradit ve splátkách. Dluhy dosahující 50 tisíc korun se budou moci rozložit do dvanácti splátek. Vyšší dluhy pak do šedesáti splátek, tedy na pět let. První splátku by však dlužník měl poslat ještě letos. V případě, že by některou ze splátek vynechal, penále by mu odpuštěno nebylo.

Schváleno odpuštění i u daňových nedoplatků

Vedle toho Sněmovna ve finálním projednání schválila také související vládní novelu týkající se odpuštění úroků za daňové nedoplatky.

Na odpuštění penále a úroků budou mít nárok fyzické osoby, které zaplatí v období od července do listopadu jistinu a dluh jim vznikl do konce loňského září. Současně musí formálně požádat o odpuštění.

Novela počítá s tím, že by byly odpuštěny také justiční poplatky i místní poplatky, jako jsou ty za odpad, hroby či psy. Návrh zákona také umožní odpuštění bagatelních daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se bude týkat fyzických i právnických osob, které dluží na dani, úrocích a penále méně než 200 korun.

Výjimkou bude daň z nemovitých věcí, u níž bude hraniční výše dluhu 30 korun a celková výše nedoplatků nesmí přesáhnout tisíc korun. Dluh zanikne podle předlohy k červenci, aniž o to dlužníci budou muset přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

U dlužných částek vyšších než pět tisíc korun bude možné rozložení úhrady do čtyř splátek. První budou muset lidé zaplatit do konce letošního listopadu a následující tři v příštím roce.