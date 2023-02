Opakování milostivého léta využilo jen devět tisíc lidí

Během druhého kola milostivého léta, které proběhlo loni od září do prosince, bylo ukončeno 9104 exekucí. Tedy jen necelá pětina toho, co během prvního kola na přelomu let 2021 a 2022. Tehdy bylo splaceno 52 000 exekučních řízení.

Foto: Milan Malíček, Právo Ilustrační foto