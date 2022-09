Děti trápí duše. Nemá je kdo léčit

To se děje v situaci, kdy Česku zoufale chybí psychiatři pro děti a dorost. Dětských psychiatrů je u nás momentálně jen 120. To znamená i nedostatek školitelů.

Počty psychicky nemocných dětí a mladistvých stoupaly už před pandemií. Podle údajů VZP za posledních 10 let vzrostl počet pacientů v psychiatrické ambulanci o více než 50 procent.

V roce 2021 skončilo v péči lékařů 1312 dětí a mladistvých do 18 let kvůli užívání návykových látek, z toho v 728 případech to byl alkohol. Děti jsou závislé i na pervitinu a marihuaně. VZP loni vyplatila téměř 18 milionů na jejich léčbu.