Jak zastavit poprázdninovou prokrastinaci u dětí

V posledních letech o ní slýcháme ze všech stran, jako by to snad bylo něco nového, něco, co ještě donedávna vůbec neexistovalo. Ale nenechte se mýlit, prokrastinace je stará jako lidstvo samo, jen na nás v posledních letech číhá mnohem víc lákadel, než tomu bylo u našich předků.